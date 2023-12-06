В Калуге проверят толщину льда на Оке

В четверг, 7 декабря, сотрудники МЧС проведут рейд на Воробьевской переправе через Оку.

Спасатели собираются проверить толщину льда и провести беседы с рыбаками.

- Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде, - напомнили в МЧС.