Социальные проекты SINTEC Group отмечены правительственной наградой

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Нагрудный знак «За милосердие и благотворительность» вручили гендиректору компании Илье Михину.
«За милосердие и благотворительность»
В конце ноября 2023 года в Бордовом зале Администрации губернатора Калужской области генеральному директору компании SINTEC Group Илье Валерьевичу Михину вручили ведомственную награду Министерства просвещения РФ и наградили нагрудным знаком «За милосердие и благотворительность».
— Дорогие друзья, своим трудом вы преумножаете силу и мощь государства, — подчеркнул губернатор Владислав Шапша. — Представляете Калужскую область в промышленности. Для меня большая честь вручить вам высокую награду. Вы являетесь примером для многих. За вашими плечами — работа коллектива, совершающего большое общее дело. Тем ценнее результаты вашего труда. Хочу от имени жителей Калужской области сказать вам спасибо!
— Наша компания находится в Обнинске, я там родился и живу, поэтому ощущаю большую ответственность перед жителями, — сказал после награждения Илья Михин. — Наш город — первый наукоград, обладающий большим научным потенциалом. Чтобы правильно его реализовать, мы должны начинать с детей. Есть школьные олимпиады разного уровня: областные и федеральные, но не все родители имеют возможность отправить своего ребёнка на олимпиаду. Мы взяли на себя это приятное и ответственное дело: организуем поездки наших детей на олимпиады различных уровней. Мы также ввели беспрецедентные гранты, большие премии за достижение результатов и получение призовых мест. Считаю, это является для ребят мощнейшим стимулом. Хочется, чтобы Обнинск стал городом с самой большой концентрацией чемпионов и победителей.
— Ваша компания при этом тоже успевает развиваться?
— Конечно, не было бы развития компании — не было бы таких возможностей поддержки. Мы можем позволить себе вкладываться в такие мероприятия и делаем это от души и с большой ответственностью.
Заместитель генерального директора SINTEC Group Дмитрий Самбуров награждает выпускников-волонтёров.
Чтобы идеи воплощались
Руководители компании SINTEC Group прекрасно понимают, насколько важно для молодёжи иметь возможность воплотить свои идеи, реализоваться. Илья Валерьевич нацелен на то, чтобы талантливые люди работали в Калужской области, вот почему он считает приоритетной поддержку умных, одарённых ребят.
Более 20 лет компания из Обнинска инвестирует значительные средства в социальную сферу. С развитием SINTEC Group и проектов поддержки становится больше. Сейчас их в портфеле более 70, в том числе — обеспечение безопасности в детских садах и школах, премии и помощь с трансферами для участников олимпиад, поддержка детского и профессионального спорта и множество других социально значимых проектов.
Ученики Обнинской биошколы решают научные кейсы.
Так, с 2023 года за участие во Всероссийской олимпиаде по одному из предметов школьникам выплачивается поощрение в размере 75 тысяч рублей. За призовое место по одному из предметов — 150 тысяч рублей. За победу по одному из предметов — 350 тысяч рублей. Только за один год на выплаты участникам олимпиад выделено 1,7 миллиона рублей. Такие социнвестиции уже принесли плоды — в 2023 году число участников и призёров олимпиад от Обнинска стало рекордным!
В текущем году компания начала ещё одно важное дело — устанавливает системы видеонаблюдения в детских садах и школах. Только за первые полгода существования этого социального проекта системами оборудовали больше десятка учреждений. Устанавливали не только системы видеонаблюдения, но и видеодомофоны, автоматические ворота.
Кроме того, обнинское предприятие награждает отличившихся волонтёров-выпускников региона и города, проводит познавательные экскурсии для школ с физико-химической специализацией, поддерживает юные дарования в рамках популярного молодежного фестиваля «Энергия улиц».
Гранты участникам всероссийских школьных олимпиад.
Люди — в приоритете
Своей работой компания SINTEC Group закладывает будущее для способных ребят. Компания много лет сотрудничает с ведущими вузами страны, приглашая на практику студентов старших курсов, и с радостью принимает на работу выпускников. Молодёжь видит в компании возможность проявить свой потенциал, реализовать самые амбициозные проекты.
Нагрудный знак генерального директора компании Ильи Михина «За милосердие и благотворительность» — символ ответственного отношения к своему городу и стране компании SINTEC Group, где во главу угла ставят прежде всего потребности каждого человека и возможности для их реализации.
Работа в SINTEC Group — серьёзный старт в большое будущее.
Производитель мирового уровня
Сегодня SINTEC Group и её производственное подразделение SINTEC Lubricants — один из крупнейших производителей моторных масел, технических жидкостей и смазочных материалов, № 1 на рынке антифризов в нашей стране.
Продукция компании включает свыше 3000 наименований, которые выбирают потребители как в России, так и в 60 странах мира. Мощности производства тоже впечатляют: это более 300 000 тонн продукции ежегодно!
Предприятие из наукограда использует на производстве передовые научные достижения, инновационные разработки и передовое оборудование. Высокий уровень качества продукции подтверждён множеством сертификатов, тестами и серьёзными испытаниями авторитетных независимых лабораторий.
Развернув свои производственные мощности в Обнинске, в SINTEC одной из главных задач видят поддержку своего города и всей Калужской области. Компания щедро делится своим успехом с жителями родного региона, уделяя социальному направлению особое внимание.
АО «Синтек Групп».
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