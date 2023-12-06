Социальные проекты SINTEC Group отмечены правительственной наградой

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Нагрудный знак «За милосердие и благотворительность» вручили гендиректору компании Илье Михину.

«За милосердие и благотворительность»

В конце ноября 2023 года в Бордовом зале Администрации губернатора Калужской области генеральному директору компании SINTEC Group Илье Валерьевичу Михину вручили ведомственную награду Министерства просвещения РФ и наградили нагрудным знаком «За милосердие и благотворительность».

— Дорогие друзья, своим трудом вы преумножаете силу и мощь государства, — ​подчеркнул губернатор Владислав Шапша. — ​Представляете Калужскую область в промышленности. Для меня большая честь вручить вам высокую награду. Вы являетесь примером для многих. За вашими плечами — ​работа коллектива, совершающего большое общее дело. Тем ценнее результаты вашего труда. Хочу от имени жителей Калужской области сказать вам спасибо!

— Наша компания находится в Обнинске, я там родился и живу, поэтому ощущаю большую ответственность перед жителями, — ​сказал после награждения Илья Михин. — ​Наш город — ​первый наукоград, обладающий большим научным потенциалом. Чтобы правильно его реализовать, мы должны начинать с детей. Есть школьные олимпиады разного уровня: областные и федеральные, но не все родители имеют возможность отправить своего ребёнка на олимпиаду. Мы взяли на себя это приятное и ответственное дело: организуем поездки наших детей на олимпиады различных уровней. Мы также ввели беспрецедентные гранты, большие премии за достижение результатов и получение призовых мест. Считаю, это является для ребят мощнейшим стимулом. Хочется, чтобы Обнинск стал городом с самой большой концентрацией чемпионов и победителей.

— Ваша компания при этом тоже успевает развиваться?

— Конечно, не было бы развития компании — ​не было бы таких возможностей поддержки. Мы можем позволить себе вкладываться в такие мероприятия и делаем это от души и с большой ответственностью.



Заместитель генерального директора SINTEC Group Дмитрий Самбуров награждает выпускников-волонтёров.

Чтобы идеи воплощались

Руководители компании SINTEC Group прекрасно понимают, насколько важно для молодёжи иметь возможность воплотить свои идеи, реализоваться. Илья Валерьевич нацелен на то, чтобы талантливые люди работали в Калужской области, вот почему он считает приоритетной поддержку умных, одарённых ребят.

Более 20 лет компания из Обнинска инвестирует значительные средства в социальную сферу. С развитием SINTEC Group и проектов поддержки становится больше. Сейчас их в портфеле более 70, в том числе — ​обеспечение безопасности в детских садах и школах, премии и помощь с трансферами для участников олимпиад, поддержка детского и профессионального спорта и множество других социально ­значимых проектов.



Ученики Обнинской биошколы решают научные кейсы.

Так, с 2023 года за участие во Всероссийской олимпиаде по одному из предметов школьникам выплачивается поощрение в размере 75 тысяч руб­лей. За призовое место по одному из предметов — ​150 тысяч руб­лей. За победу по одному из предметов — ​350 тысяч руб­лей. Только за один год на выплаты участникам олимпиад выделено 1,7 миллиона руб­лей. Такие социнвестиции уже принесли плоды — ​в 2023 году число участников и призёров олимпиад от Обнинска стало рекордным!

В текущем году компания начала ещё одно важное дело — ​устанавливает системы видеонаблюдения в детских садах и школах. Только за первые полгода существования этого социального проекта системами оборудовали больше десятка учреждений. Устанавливали не только системы видеонаблюдения, но и видеодомофоны, автоматические ворота.

Кроме того, обнинское предприятие награждает отличившихся волонтёров-­выпускников региона и города, проводит познавательные экскурсии для школ с физико-­химической специализацией, поддерживает юные дарования в рамках популярного молодежного фестиваля «Энергия улиц».



Гранты участникам всероссийских школьных олимпиад.

Люди — в приоритете

Своей работой компания SINTEC Group закладывает будущее для способных ребят. Компания много лет сотрудничает с ведущими вузами страны, приглашая на практику студентов старших курсов, и с радостью принимает на работу выпускников. Молодёжь видит в компании возможность проявить свой потенциал, реализовать самые амбициозные проекты.

Нагрудный знак генерального директора компании Ильи Михина «За милосердие и благотворительность» — ​символ ответственного отношения к своему городу и стране компании SINTEC Group, где во главу угла ставят прежде всего потребности каждого человека и возможности для их реализации.



Работа в SINTEC Group — серьёзный старт в большое будущее.

Производитель мирового уровня

Сегодня SINTEC Group и её производственное подразделение SINTEC Lubricants — ​один из крупнейших производителей моторных масел, технических жидкостей и смазочных материалов, № 1 на рынке антифризов в нашей стране.

Продукция компании включает свыше 3000 наименований, которые выбирают потребители как в России, так и в 60 странах мира. Мощности производства тоже впечатляют: это более 300 000 тонн продукции ежегодно!

Предприятие из наукограда использует на производстве передовые научные достижения, инновационные разработки и передовое оборудование. Высокий уровень качества продукции подтверждён множеством сертификатов, тестами и серьёзными испытаниями авторитетных независимых лабораторий.

Развернув свои производственные мощности в Обнинске, в SINTEC одной из главных задач видят поддержку своего города и всей Калужской области. Компания щедро делится своим успехом с жителями родного региона, уделяя социальному направлению особое внимание.

АО «Синтек Групп».