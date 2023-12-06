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Путин наградил шесть калужских медиков медалями Луки Крымского

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 06.12.2023 09:14 0 445
Путин наградил шесть калужских медиков медалями Луки Крымского

Шесть медиков из Калужской области удостоены медали Луки Крымского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 

Награждены врачи Детской городской больницы Калуги Ирина Желдак и Елена Темникова, медсестра Вера Лагуткина, водитель областного медицинского центра Евгений Глебов, врач регионального физкультурного диспансера Дмитрий Давыденков, а также врач участковой больницы Ферзиковского района Ирина Уварова. 

Эту медаль в сфере здравоохранения вручают с 2020 года. 

- Поздравляю наших медиков с высокой оценкой их труда, - прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Новых профессиональных успехов.

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 06.12.2023 09:14 0 445
Тэги: калужская область губернатор
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