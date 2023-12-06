Путин наградил шесть калужских медиков медалями Луки Крымского

Эту медаль в сфере здравоохранения вручают с 2020 года.

Награждены врачи Детской городской больницы Калуги Ирина Желдак и Елена Темникова, медсестра Вера Лагуткина, водитель областного медицинского центра Евгений Глебов, врач регионального физкультурного диспансера Дмитрий Давыденков, а также врач участковой больницы Ферзиковского района Ирина Уварова.

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