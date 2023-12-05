В Калуге замгубернатора провел «Урок цифры»

Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский 4 декабря в Центре цифрового образования «ИТ-КУБ» на базе школы №13 провел «Урок цифры».

Он рассказал восьмиклассникам о применении облачных технологий для анализа большого массива изображений.

Дети на уроке помогали ученым найти редкого снежного барса с помощью облачных технологий и нейросетей.

Урок построили на основе реального проекта. «Яндекс» помогает изучать популяцию краснокнижных снежных барсов при помощи облачных сервисов и нейросетей. Разрабатывается нейросеть, которая позволит автоматически распознавать животных на снимках, полученных с помощью фотоловушек на территории парка.

Разумовский рассказал, что в нашем регионе также применяют облачные технологии, так как это возможность очень быстро масштабировать информационные системы, в том числе государственные.