Больше 6000 калужан нашли работу с помощью службы занятости

В Калужской области при содействии службы занятости в этом году трудоустроено более 6,1 тысячи человек, сообщили 5 декабря в министерстве труда и социальной защиты региона.

Больше половины из них – обладатели рабочих профессий.

- Специалисты этих профессий наиболее востребованы на предприятиях обрабатывающих отраслей – здесь для них открыты более 4 700 вакансий, - прокомментировали в Минтруда. - Самые актуальные: токарь, слесарь, фрезеровщик, оператор станков и технологических линий, монтажник и электромонтажник, сварщик.

По данным единой цифровой платформы «Работа России», областная база вакансий насчитывает более 14,4 тысячи позиций, более 8,7 тысячи из них – для замещения рабочих профессий.