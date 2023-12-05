Глава Следственного комитета России заинтересовался аварийным домом в Калуге

Глава следственного комитета России контролирует проверку по обращению о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома в Калуге. Об этом сообщили во вторник, 5 декабря, в информационном центре СК России.

К председателю СК Александру Бастрыкину обратилась жительница областного центра. Она рассказала, что управляющая компания ООО «ЖКО Березка», обслуживающая дом №51 на улице Телевизионной, не выполняет свои обязанности должным образом.

Калужане, живущие в доме 1949 года постройки, находятся в опасных условиях, так как в здании обрушается потолок, нарушена целостность кровли. Также в доме изношены инженерные системы.

Жильцы исправно платят за коммунальные и прочие услуги, но ремонтные работы так и не проводятся.

В доме живут дети и инвалиды, однако капитальный ремонт планируют только в 2035 году, здание до сих пор не признали аварийным.

В следственном комитете по Калужской области после обращения организовали процессуальную проверку.