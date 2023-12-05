Почему в Калуге не убрали мгновенно весь снег с тротуаров?

Сильнейшие снегопады последних дней, как обычно, вызвали жалобы со стороны калужан. Однако Центр управления регионом, который проводит анализ социальных сетей, сообщил, что в целом критики от калужан на уборку от снега в этом году поступает меньше, чем во время сильных снегопадов предыдущих двух лет.



Оперативную работу коммунальщиков отметил и губернатор Владислав Шапша, который поблагодарил их, прибавив, что расслабляться рано.

В понедельник, 4 декабря, особое внимание теме уборки города от снега было уделено и на совещании у городского головы Дмитрия Денисова. Кроме этого, обсуждалось введение новых автобусов на Правобережье и сроки надвижки мостового перехода Синих мостов.

Проверка на прочность

Безусловно, всю прошедшую неделю, а особенно в выходные, погода испытывала по полной программе городские коммунальные службы на боеспособность. Сказать, что небесная канцелярия победила, положа руку на сердце, нельзя. Движение по основным калужским магистралям, дорогам первой и второй категории нарушено не было.

- За последнюю неделю выпало около 20 миллиметров осадков, что составило половину среднемесячной нормы, - рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Игорь БУГАЕНКО. - Только за выходные количество составило порядка 10 мм.

Ежедневно на очистку дорог, тротуаров, вывоз снега выезжает около 70 единиц техники и 100 – 120 рабочих. За неделю с улиц города вывезено более 15 тысяч тонн снега. Израсходовано более 4 тысяч тонн песко-соляной смеси и 314 тонн реагента.

Все воскресенье с небольшими перерывами шел сильный снегопад. Толщина снежного покрова на утро понедельника составила почти 34 см. Это средний показатель середины февраля. На борьбу со снегом на дороги города вышло 27 единиц специализированной техники, которая проводила обработку дорог первой и второй категории. Также 8 единиц техники работало на автодорогах третьей категории. Тротуары обрабатывало более 40 единиц техники.

В понедельник и вторник техника и рабочие продолжили очистку улиц, дорог, тротуаров, остановочных павильонов и вывоз снега на полигон в районе деревни Доможирово. Работы ведутся практически в круглосуточном режиме.

Не бросайте авто на обочине

К сожалению, порой не везде спецтехника может пройти по дороге и качественно очистить ее от снега. Коммунальщики сетуют на то, что водители зачастую бросают свой автотранспорт у обочины дорог.

- Мы информируем о графиках очистки дорог и надеемся на сознательность водителей, но при этом готовы привлекать службу эвакуации, - добавил Игорь Бугаенко.

Количество тонн убранного снега за последние дни действительно впечатляют, однако, некоторые калужане, выходя из дома, порой видят перед собой нетронутую снежную целину. Много жалоб поступило из от жителей Кошелева и Европейского квартала.

Здесь необходимо пояснить, что не весь снег, что лежит на тротуарах и дорогах Калуги – зона ответственности городских властей.

- Хочу объяснить, что есть зона ответственности управляющих компаний – это придомовая территория и дороги, не переданные в муниципалитет застройщиком, - пояснил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Например, улица Полесская, это наша ответственность, а придомовые территории, соответственно УК.

- По Европейскому кварталу там нет городских дорог и всю территорию обязаны чистить УК, - объяснил Игорь Бугаенко. – По микрорайону Кошелев, уборку производилась. Там была уборка прямого хода, но из-за большой запаркованности мы не смогли достойно почистить. Это традиционная там проблема.

Кроме этого, городские власти попросили управляющие компании и предпринимателей не сгребать снег на общественные тротуары и проезжую часть. - - Техника наша прошла, очистила, следом УК заваливают снегом очищенные участки, - пояснил Игорь Бугаенко.

По прогнозу синоптиков, циклон, обрушивший тонны снега на Калугу, уходит и на нынешней неделе сильных снегопадов не предвидится.

- Хочу заверить всех калужан, мы в течение этой недели очистим все муниципальные дороги и тротуары, - заверил Дмитрий Денисов.

Автобусы на Правобережье – первые итоги

С 1 декабря в Калуге на Правый Берег поехали новые автобусы.

— Это первый этап пуска нового общественного транспорта, - пояснил Игорь Бугаенко. - Вышли 19 новых автобусов средней вместительности. Наши сотрудники находились на остановках, мониторили ситуацию, проверяли график движения транспорта. Помогали, подсказывали пассажирам, на какой маршрут сесть, потому что новые маршруты не полностью дублируют старые, привычные.

По словам городских властей, в целом, у калужан положительные отзывы на изменения в движении городского транспорта на Правобережье.

- Можно сказать, что мы угадали с расписанием, - добавил Игорь Бугаенко. - В течение месяца возможны корректировки по предложениям жителей.

- Сбой в понедельник 26 маршрута произошел не из-за системных ошибок, просто автобус застрял в снегу на конечной остановке Городской рынок и не удалось его оперативно вытащить, - пояснил Игорь Бугаенко.

Еще раз напомним в первые рейсы отправились новые автобусы по маршрутам №26 «Городской Рынок — Правгород — ул. Серафима Туликова» и №76 «мкр «Кошелев» — ул.С.Туликова — Дубрава — Торговый центр».

Есть и нюанс. На этих автобусах установлена система автоматизированной, самостоятельной оплаты проезда. То есть нет кондуктора, платишь сам, приложив свою транспортную или банковскую карту к терминалу на любом из входов. Вход-выход во все двери, к водителю только с наличкой.

Это удобно, значительно ускоряет посадку-высадку. Автобус стоит меньше, уезжает с остановок быстрее, интервалы короче, автобусы чаще.

- В целом здорово, но есть один важный момент — все это работает при условии добросовестности и порядочности пассажиров, - пояснил руководитель УКТ Калуги Вадим ВИТЬКОВ. - Я верю и знаю, что большинство наших жителей именно такие. Но, к сожалению, есть еще и те, кому лень потратить пару секунд, приложив карту к терминалу или просто «зайцы».

Вот для таких людей хочется напомнить, что это муниципальный транспорт, то есть не чужого абстрактного дяди, а наш с вами. «Заяц» только звучит забавно, в реальности же из таких «ручейков» возникает здоровенное «море» убытков. И чем больше будет «зайцев», тем меньше будет возможностей поддерживать этот транспорт в хорошем, исправном и достойном состоянии. Не оплачивая проезд такой человек крадет не у Управления калужского троллейбуса или государства, он крадет у себя и у нас с вами.

Вадим Витьков также отметил, что, если «зайцы расплодятся» УКТ придется вернуть систему оплаты за проезд через переднюю дверь, а это существенно замедлит график движения общественного транспорта.

- Думаю, что здравый смысл восторжествует и калужане будут добросовестно оплачивать проезд на общественном транспорте, - отметил городской голова Калуги.

Мост увидим в январе

Традиционно на общегородской планерке обсуждалась реконструкция мостового перехода Синие мосты. Судя по всему, в декабре увидеть сам мост калужане не смогут, сроки его надвижки немного сместились.

- На второй опоре к понедельнику забито восемь свай, - рассказал главный инженер УКСа Калуги Антон ДЁМИН. - Осталось еще восемь, до конца недели эту работу выполним и приступим к остальным необходимым для возведения мостового перехода работам. До конца декабря закончим. Это сложные работы, связанные с бетонированием.

Монтаж самого пролетного строения путепровода, по словам Антона Дёмина, будет проходить с 13 по 16 января. Подрядчик работ ждет приезда мощного крана. Еще одно радостное для строителей событие - по сетям РЖД все работы полностью завершены.