Стартовало народное голосование просветительской награды «Знание.Премия – 2023»

С 30 ноября калужане могут принять участие в онлайн-голосовании в рамках просветительской награды «Знание.Премия – 2023». Любой желающий может отдать свой голос за лучшего просветителя или просветительский проект в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей». Голосование проходит в ВК.

Среди претендентов на победу 45 просветителей и 37 проектов из 24 субъектов России. В каждой из 13 номинаций можно отдать свой голос за одного просветителя или проект, рассказали в пресс-службе калужского правительства.

Голосование продлится до 14 января.