Губернатор Калужской области поблагодарил волонтеров

Во вторник, 5 декабря, в России отмечают день волонтера. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил всех неравнодушных и отзывчивых жителей региона и рассказал о некоторых из них.
Алексей Никиточкин начал заниматься волонтерской деятельностью еще во время ковида. Тогда он развозил людям лекарства и продукты. Также он поддерживает солдат, находящихся на спецоперации, отправляет на фронт гуманитарные грузы.
Также бойцам на СВО помогает волонтер Наталья Слащева. Она не раз сопровождала гуманитарные конвои и занимается объединением добровольческих штабов при отправке гуманитарной помощи.
Губернатор рассказал о жителях Боровского района - Борисе Кудряшеве, Константине Подколзине и Артуре Филиппове. Они постоянные участники волонтерских миссий в подшефном Первомайске. Добровольцы помогают восстанавливать разрушенные здания и налаживать мирную жизнь.
Шапша отметил, что в Калужской области очень много отзывчивых и неравнодушных людей, а волонтерское движение стало в нашей стране мощной силой.
- Огромная благодарность всем, кто занимается этим благородным делом. Особая признательность волонтерам, которые помогают и поддерживают участников СВО, их родных и близких, - написал в своей социальной сети губернатор. - Спасибо друзья и низкий поклон!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.