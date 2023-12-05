Губернатор Калужской области поблагодарил волонтеров

Во вторник, 5 декабря, в России отмечают день волонтера. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил всех неравнодушных и отзывчивых жителей региона и рассказал о некоторых из них.

Алексей Никиточкин начал заниматься волонтерской деятельностью еще во время ковида. Тогда он развозил людям лекарства и продукты. Также он поддерживает солдат, находящихся на спецоперации, отправляет на фронт гуманитарные грузы.

Также бойцам на СВО помогает волонтер Наталья Слащева. Она не раз сопровождала гуманитарные конвои и занимается объединением добровольческих штабов при отправке гуманитарной помощи.

Губернатор рассказал о жителях Боровского района - Борисе Кудряшеве, Константине Подколзине и Артуре Филиппове. Они постоянные участники волонтерских миссий в подшефном Первомайске. Добровольцы помогают восстанавливать разрушенные здания и налаживать мирную жизнь.

Шапша отметил, что в Калужской области очень много отзывчивых и неравнодушных людей, а волонтерское движение стало в нашей стране мощной силой.

- Огромная благодарность всем, кто занимается этим благородным делом. Особая признательность волонтерам, которые помогают и поддерживают участников СВО, их родных и близких, - написал в своей социальной сети губернатор. - Спасибо друзья и низкий поклон!