В Калуге отловили замерзающих нутрий

В понедельник, 4 декабря, добвровольцы отловили нутрий, живущих около понтонного моста в Калуге. До этого сотрудникам центра реабилитации диких животных «Феникс» не дали подойти к животным, что могло привести к плачевным последствиям.

Нутрий все-таки передали в «Феникс». Мы поговорили с руководителем центра Вероникой Матюшиной.

Она рассказала, что дома у волонтера нутрии отогрелись и покусали его. Удалось спасти только двух взрослых особей – Пантошу и Антошу, их дети погибли. Один из малышей от холода, а другого, по словам местных, дети забили камнями.

Как рассказала Вероника, у нутрий обморожены хвосты и частично лапы.

- Лечим, отловили вовремя. Надеюсь, в будущем люди будут думать и читать информацию о животных прежде, чем устраивать развлекухи, - отметила руководитель «Феникса». - Нутрии не могут адаптироваться к морозам и это знают все, кто имел с ними дело. Им нужно тепло и достаточно еды разнообразной, а не от случая к случаю.