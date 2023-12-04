Новые школьные лесничества планируют создать в Калужской области

На днях представили областных Минприроды и Минобразования провели в Износковском районе встречи с директорами школ по поводу расширения движения школьных лесничеств.

Как сообщили в правительстве Калужской области, с 1995 года в Износковском районе действует одно школьное лесничество «Зеленый парус». Дети занимаются исследованиями окружающей среды и лесного хозяйства. Школьники устанавливают скворечники, кормушки, ловушки для насекомых, а также благоустраивают зоны отдыха.

Сейчас в районе собираются организовать новые школьные лесничества.