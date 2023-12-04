В Калужской области на выборах президента внедрят дистанционное электронное голосование

Подготовку к президентским выборам 2024 года обсуждали в понедельник, 4 декабря, на заседании правительства Калужской области. Голосование состоится в марте.

- Организовать и провести избирательную кампанию надо со всей ответственностью и тщательностью, - заявил губернатор Владислав Шапша. - Особое внимание уделить информированию жителей.

Он напомнил, что в следующем году калужане впервые смогут выбрать президента с помощью дистанционного электронного голосования. Осенью прошла тренировка этой системы, в которой приняли участие 4% избирателей региона.

- Тренировка позволила выявить и недочеты. Они должны быть оперативно устранены, - заявил Шапша.