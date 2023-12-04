На Новый год калужане могут выиграть пылесос, планшет и другие подарки от универсамов «Праздничный стол»

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С 1 декабря 2023 года во всех торговых залах «Праздничного» стартовал ставший уже традиционным розыгрыш призов от одного из крупнейших представителей регионального продуктового ритейла.

В преддверии прошлого Нового года постоянные покупатели с удовольствием получили выигранные сертификаты, телефон и самокат. Нынешние предновогодние деньки сулят ещё более интересные подарки.

На этот раз универсамы «Праздничный стол» предлагают к розыгрышу «ручку»- пылесос, планшет, сертификат на Озон номиналом 10 тыс. рублей и пять абонементов в фитнес-клуб «Джойфит» на 1 месяц.

Стать счастливым обладателем этих новогодних подарков достаточно просто. Для этого необходимо покупать в универсамах «Праздничный стол» вплоть до 10 января товары и продукты на сумму от 1990 рублей и регистрировать чеки на сайте https://prazdnichniy40.ru/contest.

Главное помните, чем больше вы зарегистрируете чеков, тем выше вероятность получения приза! Итоги розыгрыша будут подведены 14 января 2024 года, а с 14 по 25 число этого же месяца счастливчики получат призы.

Универсамы «Праздничный» - и пусть вам повезёт!

Организатор акции ООО «ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ». Более подробная информация о правилах проведения акции, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте: https://prazdnichniy40.ru/contest. Реклама.