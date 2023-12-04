В калужских лесах высадили 5,8 миллиона молодых деревьев

За 2023 год в лесах Калужской области высадили 5,8 миллиона сеянцев сосны, ели и дуба, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии.

Работы по лесовосстановлению проводили в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

77% посадок выполнено за счет лесопользователей.

Также в нынешнем году агротехнические и лесоводственные уходы за лесными культурами выполнены на 111% от плана.