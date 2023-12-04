В Калуге прошла 2-я ежегодная ярмарка волонтёрских организаций

Целью ярмарки стал обмен опытом между волонтерами и привлечение новых людей в добровольческое движение. Участвовали в ней сотрудники Красного креста и более десяти волонтёрских организаций Калуги: «Содружество патриотов Отечества ЗОВ», «Важен Каждый», «Добрые руки», Ресурсный центр «Инициатива» и другие. Организаторами выступили Центр добровольчества и волонтёрства «Добро.Центр «Инициатива» и волонтёрская организация «Важен каждый» при поддержке депутатов Гордумы.

Каждая организация подготовила лекции, мастер-классы и тренинги. Все желающие могли научиться плести маскировочные сети и подшлемники, нарезать ленты, собирать тактические носилки, узнать азы оказания медицинской помощи, а также подготовить новогодние открытки, подарки и поздравления нашим бойцам. Центр помощи многодетным «МногоМама Калуга» провёл мастер-классы по лепке из глины и декорированию, а детский центр «Новая школа» показал роспись по дереву красками, светящимися в ультрафиолете.

«Ярмарка проводится в Калуге уже второй год. Члены различных волонтёрских и некоммерческих организаций могут здесь познакомиться, обсудить сотрудничество и совместные проекты. Те, кто только собирается принять участие в волонтёрском движении, смогут получить необходимую информацию и выбрать ту или иную организацию, интересующей направленности. Большую помощь в организации ярмарки оказали депутаты Городской Думы», – прокомментировал генеральный директор ресурсного центра поддержки НКО «Инициатива» Игорь Попков.

- Волонтёрское движение набирает всё большую популярность, эта работа важна и для жителей нашего города, и для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. С первых дней СВО в 24-м избирательном округе стартовала акция «Посылка солдату от жителей округа», в ней участвуют школы, детские сады, предприятия и просто неравнодушные жители. Собранную гуманитарную помощь мы с помощью волонтёров отправляем в зону проведения специальной военной операции. Замечательно, что на этой площадке собрались волонтёры разных возрастов, у них есть возможность познакомиться, обменяться опытом и идеями, – прокомментировал депутат Гордумы Алексей Колесников.