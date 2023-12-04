Заболеваемость ОРВИ в Калужской области выросла за неделю на 22,5%

За неделю, с 27 ноября по 3 декабря, в Калужской области выявили 10 143 случая ОРВИ. Это на 22,5% больше, чем за предыдущий период, сообщили в понедельник в региональном Роспотребнадзоре.

Эпидемический порог превышен на 70,3%. Больных стало больше во всех возрастных группах.

В больницы с ОРВИ попали 43 жителя Калужской области.