В Ферзиковском районе Калужской области установили детскую площадку

По просьбе жителей поселка Октябрьский Ферзиковского района Калужской области местные власти представили проект по благоустройству детской площадки на конкурс в рамках инициативного бюджетирования. Об этом сообщила министр финансов Калужской области Валентина Авдеева.

Реализация проекта обошлась в 1,2 миллиона. Из областного бюджета было выделено 1,09 миллиона рублей, что составило 91% стоимости проекта.

Благодаря данной инициативе на детской площадке сделали покрытие из резиновой плитки и установили детский игровой комплекс.

-Реализация данной инициативы позволила создать на территории поселка благоприятные, комфортные и безопасные условия для детского досуга, а также улучшить его внешний облик, - отметила Авдеева.