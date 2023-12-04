«40 человек остались на остановке»: жители Калуги жалуются на работу транспорта

В чат-бот обратной связи с криком о помощи обратилась калужанка. Девушка жалуется на проблемы с транспортом и восклицает: «Как добираться до техникума?».

Судя по ее словам, маршрут №6 и №90 на площади Московской приходится долго ждать каждое утро. В понедельник, 4 декабря, люди простояли на остановке 30 минут.

Также обратившаяся прикрепила карту, на которой можно отслеживать автобусы. Судя по скриншоту, автобусы скучковались в одном месте, промежутков между их приездом нет.

- Толпой катаются и стоят в отстойниках. С 7 до 9 пришло два троллейбуса номер 6, за два часа, - рассказала калужанка. - Так эти троллейбусы высадили всех пассажиров, сообщая, что едут только до Дома быта. После каждого троллейбуса приехал автобус номер 90 уже полный и несколько пассажиров смог взять только. А около 40 человек остались стоять до обеда получается?

Мы обратились с данной проблемой в Горуправу. Там нам ответили, что жалобу передали в управление горхозяйства.