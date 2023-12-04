В Калужской области готовят регион к изменению климата

Калужская область стала участником Всероссийской проектно-образовательной программы «Адаптация регионов России к изменениям климата – 2023».

Программа внедряется в рамках Национальной экологической инициативы, которая реализуется АСИ, рассказали в пресс-службе правительства Калужской области.

Команда нашей области разработала концепцию адаптации региона к изменению климата.

Планируется создать цифровую адаптационную платформу, где в реальном времени появятся данные о развитии климатических рисков региона. Итоговая защита проекта пройдет в декабре.