В Калужской области увеличат поддержку некоммерческих организаций

На 2024 год бюджет грантового конкурса для некоммерческих организаций в Калужской области увеличили на 4 миллиона рублей, сообщили в правительстве региона.

Гранты НКО предоставляются на конкурсной основе с 2021 года. В первый год было 40 заявок, 13 их которых получили в общей сложности 20 миллионов рублей.

В 2022 году гранты получили 22 заявки из 53. Победителями были проекты из разных районов Калужской области.