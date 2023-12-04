В Калужской области чиновникам запретили проводить корпоративы

В понедельник, 4 декабря, губернатор Калужской области Владислав Шапша на заседании правительства напомнил чиновникам о запрете на новогодние корпоративы.

По его словам, сейчас это неуместно.

Напомним, госслужащим не разрешают проводить праздники с 2020 года. Тогда это было связано с эпидемией коронавируса.