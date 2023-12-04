«Раньше грели воду в тазах, а сейчас даже этого сделать не можем»: в Калуге жители пятиэтажки остались без воды

В воскресенье, 3 декабря, в чат-бот обратной связи обратилась наша читательница. Она рассказала, что в их доме по адресу: улица Гвардейская, дом 3, уже несколько месяцев практически не течет вода из крана. На момент обращения водоснабжения не было вовсе.
Судя по словам калужанки, у всех жильцов стоят колонки и теплой воды практически нет. Обеспокоенные люди обратились в водоканал, где им пообещали решить проблему до конца декабря.
- Самое обидное, что все об этой проблеме все знают. Раньше мы грели воду в тазах на газу и мылись, а сейчас даже это сделать не можем, - сообщает женщина.
Мы обратились в водоканал. Специалисты предприятия ответили, что сейчас ведутся работы по замене аварийного участка трубопровода диаметром 600 мм. В планах заменить около 700 метров трубопровода.
- Сейчас ведется укладка трубы в траншею. Работы по переврезке запланированы на середину декабря, но мы прикладываем все усилия для ускорения решения этой проблемы, - рассказали в водоканале.
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