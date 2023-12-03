К похищению восьмилетней Златы из Калужской области может быть причастна 60-летняя женщина

Ранее мы писали, что похитители восьмилетней Златы в суде рассказали о мотивах преступления.

В воскресенье, 3 декабря, журналисты "Комсомольской правды-Калуга" поговорили с мамой девочки и узнали новые подробности о похитителях и возможных причастных.

- Сегодня мы дома, занимаемся домашними делами, не заходим в интернет, стараемся отстраниться ото всего окружающего, - рассказывает мама школьницы. - Вчера вот включили новости, там самый молодой из похитителей говорил, что моя дочка села к ним в машину. В этот момент Злата буквально подскочила и кричит: «Он врет! Он врет! Я не садилась в машину! Эта тетя сказала, что я больше никогда не увижу маму!»

Восимилетняя девочка рассказала дома, что в машине она плакала, тогда сидевший рядом с ней мужчина схватил ее за горло и сказал: «Если ты не заткнешься, я тебя удушу!»

Мама девочки полагает, что похитители знали Злату из-за 60-летней сожительницы отца девочки.

- Похитители живут рядом с ней, занимаются одним и тем же видом сельского хозяйства. Эти люди друг с другом знакомы. Сама сожительница ненавидит Злату, угрожала ей.

Родные девочки сейчас обсуждают с руководством школы возможность домашнего обучения для ребенка. Злата после пережитого боится ездить в школу на автобусе.