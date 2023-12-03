В Калуге над головами калужан нависли сосульки

В субботу, 2 декабря, в чат-бот обратной связи читатели пожаловались на большие сосульки на улице Дзержинского, чуть позже об опасных ледяных сосульках сообщила и калужанка Наталья:

- Сейчас все возмущаются, что плохо чистят тротуары и отвратительно работает общественный и частный транспорт. Да, в городе проблем и трудностей всегда много. Вот, например, сосульки! Ул. Степана Разина- пройти к подъезду страшно.

Дом на Степана Разина.

Сосульки на Дзержинского, 25.