В Калуге идет капремонт футбольного поля спортивной школы на Малинниках

В субботу, 2 декабря, городской голова Калуги Дмитрий Денисов рассказал, как продвигается капремонт спортивного поля для футбольной школы «Торпедо».

- До снегопадов встречался с подрядчиком, проверил ход работ, - сообщил Дмитрий Денисов. - Рабочие обустраивают не только основание футбольного поля, но и занимаются укреплением бетонного забора, устанавливают опоры ограждения и нового освещения, ремонтируют трибуны.

Градоначальник пообещал, что в следующем году калужские футболисты будут тренироваться в совершенно новых комфортных условиях.

Ранее мы рассказывали, что в Калуге до конца года планировалось завершить ремонт футбольного поля у спортшколы «Торпедо».