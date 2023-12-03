Пешеходов Калужской области просят обозначать себя в темное время суток

В пятницу, 1 декабря, Центр безопасности дорожного движения Калужской области напомнил калужанам о необходимости носить светоовозвращающие элементы в темное время суток.

- По статистике наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий, - сообщает ведомство. - Световозвращатели значительно снижают риск возникновения ДТП с участием пешеходов.

Калужанам напоминают, что пешеход в темной одежде не виден на дороге, а значит, есть опасность наезда на него. Используйте световозвращающие элементы, это на 65% повышает вашу безопасность на дороге.