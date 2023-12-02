Из Калуги вывезли 3000 кубометров снега

В ночь на 2 декабря городские службы занимались вывозом снега, чисткой тротуаров и дорог.

Об этом в своем тг-канале сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

После всех мероприятий из города вывезли 3050 кубометров снега, а также израсходовали 558 тонн песко-соляной смеси.

В настоящее время в городе работают 71 единица техники и 70 специалистов.

Также сохраняется тенденция на ночное дежурство.