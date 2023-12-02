Морозы в Калужской области усилятся

На следующей неделе в Россию придет аномально холодная погода.

В некоторых частях страны столбик термометра может опуститься до 40-50 градусов.

В центральной России столь низкой температуры не будет, однако морозы все равно станут ощутимее.

Так, они могут достигнуть 16-23 градусов.

Об этом сообщает ТАСС.

Однако Калужской области в этом плане повезло больше. У нас ожидаются морозы в пределах от 7-9 градусов.