Арт-парк в Калужской области победил на российской национальной премии Russian Creative Awards 2023

Арт-парк «Никола-Ленивец» стал победителем российской национальной премии в сфере креативных индустрий.

Об этом сообщил губернатор Калужской области в своей тг-канале.

В этот раз высшую оценку от членов жюри в номинации «Новые формы» получил проект фестиваля современного искусства «Архстояние детское».

По словам замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, эта премия является еще одним подтверждением того, что в нашей стране живет много талантливых людей, способных реализовать интересные решения.

Губернатор, в свою очередь, заявил, что Никола-Ленивец стал одним из брендов нашего региона.

Добавим, что награду Russian Creative Awards ежегодно вручают за вклад в развитие креативной отрасли в экономике страны.