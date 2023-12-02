Калужским студентам рассказали про терроризм

Для калужских студентов организовали профилактическую лекцию, где разбирались понятия терроризма и экстремизма.

В мероприятии принимали участие студенты Калужского филиала Среднерусского колледжа управления и бизнеса. Организовано оно было по инициативе председателя Общественного совета при УМВД России по городу Калуге Николая Солдатова.

Молодым людям рассказали о том, как чаще всего разговчаривают преступники, чтобы завоевать доверие молодежи.

Также для студентов провели профилактическую игру «Диалоги», в которой разобрали различные ситуации, для закрепления полученных знаний.

Лекцию проводили представители Координационного центра КГУ совместно с Центром противодействия экстремизму управления МВД по калужскому региону.