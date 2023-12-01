Мы запустили «Справочник медицины Калуги»

Редакция нашего сайта подготовила специальный проект «Справочник медицины Калуги».

На сегодня ни один поисковик в интернете не смог предложить нам вариант справочника, где были бы представлены медицинские учреждения Калуги с перечнем услуг, контактами и фотографиями.

Мы создали удобный справочник, в котором будет вся самая необходимая информация для выбора медицинского организации.

Сюда включены разделы «Государственные клиники», «Медицинские центры», «Стоматологии», «Лаборатории» и «Косметологические центры».

Пока он находится в процессе заполнения, но мы будем постоянно добавлять новые клиники.