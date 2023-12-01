Принят бюджет Калужской области на 2024 год

Депутаты Заксобрания 30 ноября приняли бюджет Калужской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Доходы бюджета в следующем году составят 82,4 миллиарда рублей. Расходы - 83,1 миллиарда.

Как сообщил губернатор области Владислав Шапша, 62% расходов бюджета уйдут в социальную сферу.

- Важно было сохранить все социальные гарантии для жителей, предусмотреть средства на развитие экономики, строительство и обновление школ, больниц, дорог, коммунальных объектов, - прокомментировал глава региона.