Дюймовочка родила ребенка в Калуге

В Калуге в Перинатальном центре мамой стала миниатюрная женщина, рост которой – 136 сантиметров. Врачи назвали ее Дюймовочкой.

- В виду анатомических особенностей таза, был выбран план ведения родов путем операции кесарево сечение, - пояснили медики.

У калужанки родилась здоровая девочка с ростом 52 сантиметра и весом 3480 граммов.

- Мама и дочка чувствуют себя хорошо и ждут скорейшей выписки, - заявили в Перинатальном центре.