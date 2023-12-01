Самые популярные детские имена назвали в Калуге

За ноябрь в Калуге родились 319 детей. Среди них был 171 мальчик и 148 девочек, сообщили 1 декабря в городском загсе.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Дмитрий, Матфей, Михаил и Тимофей. Для девочек – Кира, Виктория, Ева и Анна.

В семи семьях родились двойни.

Мамами чаще всего становились женщины – в возрасте от 25 до 34 лет, папами – мужчины в возрасте от 35 до 39 лет.