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В Калуге зальют 29 катков

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.11.2023 16:29 0 427
В Калуге зальют 29 катков

Предстоящей зимой в Калуге планируется залить 29 катков, сообщили в четверг в городской управе.

Планируется, что часть из них заработает уже в первую неделю декабря.

  • Площадь Маяковского, (будни 16-00 – 22-00, выходные 11-00 – 22-00),
  • мкр. Куровской (доступ свободный),
  • ул. Маршала Жукова, 3 (будни 14-00 – 22-00, выходные 9-00 – 22-00),
  • ул. Кубяка, 2-6 (доступ свободный),
  • ул. Ольговская, 17 (доступ свободный),
  • п. Мстихино (доступ свободный),
  • пер. Чичерина, 24 (доступ свободный),
  • ул. Гурьянова, 67 (доступ свободный),
  • ул. Никитина, 121 (9.00 — 21.00),
  • ул. Спартака, 9 (10.00-21.00),
  • ул. Братьев Луканиных, д. 4 (доступ свободный),
  • пл. Старый Торг (10.00 — 21.30),
  • Школа №44, ул. Льва Толстого, д.51 (график работы: 10.00 – 16.00),
  • Школа № 29, ул. Центральная, д.13а (10.00 – 16.00),
  • Школа № 35, д. Канищево, ул. Новая, д.1 (10.00 – 16.00),
  • Школа № 11, ул. Глаголева, д.10а (10.00 – 16.00),
  • Школа № 4, ул. Болдина, д.15 (10.00 – 16.00),
  • Школа № 33, дер. Шопино, ул. Школьная, д.11 (10.00 – 16.00),
  • Школа № 26, ул. Вишневского, д.5 (10.00 – 16.00),
  • Школа № 1, ул. Луговая, д.43 (10.00 – 16.00),
  • Школа № 8, ул. Беляева, д.2 (10.00 – 16.00),
  • Школа № 13, ул. Минская, д. 23 (10.00 – 16.00),
  • Школа № 6, ул.65 лет Победы, д. 10 (10.00 – 16.00),
  • Школа № 39, ж-д.ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская, д.3 (10.00 – 16.00),
  • Школа № 41, с. Муратовский щебзавод, д.7а (10.00 – 16.00),
  • Школа № 43, с. Росва, ул. Московская, д.6б (10.00 – 16.00),
  • Школа № 7, ул. Телевизионная, д.5 (10.00 – 16.00),
  • Школа № 5, ул. Дзержинского, д.49 (10.00 – 16.00),
  • Гимназия № 19, ул. Московская, д.165 (10.00 – 16.00).
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.11.2023 16:29 0 427
Тэги: общество спорт
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