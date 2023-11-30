При покупке смартфона Xiaomi в салонах МТС калужане получают второй гаджет в подарок

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Цифровая экосистема МТС запустила новое предложение. Клиенты могут приобрести смартфоны Xiaomi и получить второй смартфон в подарок вместе с комплектом бесплатной связи и подпиской MTC Premium для семьи.

Воспользоваться предложением можно как в любом магазине МТС, так и в онлайн-магазине. При покупке смартфонов Redmi Note 12S или 12 Pro с тарифом «МТС Больше» покупатели получают в подарок смартфон - Redmi 9A, шесть месяцев бесплатной связи и шесть месяцев подписки МТС Premium для семьи.

В акции также участвуют модели Redmi 12 и 12C, при покупке которых клиенты получают беспроводные наушники или смарт-браслеты, а также три месяца бесплатной связи и подписки МТС Premium для семьи.

«Сегодня у калужан есть уникальная возможность получить сразу 2 надежных, хорошо зарекомендовавших себя на рынке, смартфона, заплатив всего за один из них. Сегодня смартфоны Xiaomi входят в топ-3 популярных брендов в России и в Калужской области, в частности. С учетом приближающихся новогодних праздников второй смартфон и бесплатная возможность пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС – станут хорошим подарком для наших клиентов», — рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

Организатор акции - АО «РТК», ОГРН 1027739165662, 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2. Срок действия акции: 15.11.2023 по 17.12.2023

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