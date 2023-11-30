«Мираторг» развивает сотрудничество с учебными заведениями Калужской области

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АПХ «Мираторг», один из ведущих инвесторов в сельскохозяйственную отрасль Калужской области, организовал экскурсию на производственную базу «Шлиппово» для студентов второго и третьего курсов направления «Техническое обслуживание и ремонт систем и агрегатов автомобиля» колледжа транспорта и сервиса города Сухиничи.

В Калужской области компания с 2014 года реализует проект мясного скотоводства и производства высококачественной говядины. В регионе действует 15 ферм КРС и база для обслуживания и ремонта сельхозтехники. На калужских площадках компания создала 800 рабочих мест.

Чтобы подготовка будущих кадров была максимально адаптирована к производственным процессам, а студенты могли заранее планировать своё профессиональное развитие, «Мираторг» последовательно развивает сотрудничество со средними и высшими учебными заведениями Калужской области.

Так, очередная экскурсия состоялась на одной из производственных баз компании «Шлиппово». 25 студентов колледжа транспорта и сервиса ознакомились с современной техникой: тракторами, погрузчиками, комбайнами и кормораздатчиками, а также с принципами работы в ремонтно-технической мастерской. Преподаватели оценили применяемые технологии и организацию производственных процессов на производственной базе.

Кроме того, студентам рассказали о карьерных возможностях в «Мираторге». Холдинг предлагает соискателям не только стабильную работу и достойную оплату труда, но и все социальные гарантии. Особые привилегии - для старшекурсников: при успешном прохождении стажировки на производственных площадках компании они могут быть включены в стипендиальную программу, которая гарантирует дальнейшее трудоустройство с выплатой ежемесячной стипендии до окончания учебы. Оставить заявку на стажировку можно на сайте компании.

«Более 60-ти калужских студентов ежегодно проходят стажировки и практики в компании. Более 40 молодых специалистов пришли на работу в Калужское подразделение «Мираторга» за последний год. Мы приглашаем студентов и школьников посетить наши производства, чтобы они могли составить собственное мнение о работе в современном агропроме. Знакомство с реальными масштабными производственными процессами и специалистами, которые задействованы в нём, позволят планировать молодым людям свой профессиональный путь. Сегодня сельское хозяйство – это драйвер развития экономики и технологий. Работа в отрасли требует постоянного развития, и мы даём начинающим специалистам для этого все возможности», – прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

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