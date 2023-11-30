Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Афиша Статьи

«Мираторг» развивает сотрудничество с учебными заведениями Калужской области

Опубликовано: 30.11.2023 16:17 0 357
«Мираторг» развивает сотрудничество с учебными заведениями Калужской области

erid: LdtCK3emX

АПХ «Мираторг», один из ведущих инвесторов в сельскохозяйственную отрасль Калужской области, организовал экскурсию на производственную базу «Шлиппово» для студентов второго и третьего курсов направления «Техническое обслуживание и ремонт систем и агрегатов автомобиля» колледжа транспорта и сервиса города Сухиничи. 

В Калужской области компания с 2014 года реализует проект мясного скотоводства и производства высококачественной говядины. В регионе действует 15 ферм КРС и база для обслуживания и ремонта сельхозтехники. На калужских площадках компания создала 800 рабочих мест. 

Чтобы подготовка будущих кадров была максимально адаптирована к производственным процессам, а студенты могли заранее планировать своё профессиональное развитие, «Мираторг» последовательно развивает сотрудничество со средними и высшими учебными заведениями Калужской области. 

Так, очередная экскурсия состоялась на одной из производственных баз компании «Шлиппово». 25 студентов колледжа транспорта и сервиса ознакомились с современной техникой: тракторами, погрузчиками, комбайнами и кормораздатчиками, а также с принципами работы в ремонтно-технической мастерской. Преподаватели оценили применяемые технологии и организацию производственных процессов на производственной базе.

Кроме того, студентам рассказали о карьерных возможностях в «Мираторге». Холдинг предлагает соискателям не только стабильную работу и достойную оплату труда, но и все социальные гарантии. Особые привилегии - для старшекурсников: при успешном прохождении стажировки на производственных площадках компании они могут быть включены в стипендиальную программу, которая гарантирует дальнейшее трудоустройство с выплатой ежемесячной стипендии до окончания учебы. Оставить заявку на стажировку можно на сайте компании. 

«Более 60-ти калужских студентов ежегодно проходят стажировки и практики в компании.  Более 40 молодых специалистов пришли на работу в Калужское подразделение «Мираторга» за последний год. Мы приглашаем студентов и школьников посетить наши производства, чтобы они могли составить собственное мнение о работе в современном агропроме. Знакомство с реальными масштабными производственными процессами и специалистами, которые задействованы в нём, позволят планировать молодым людям свой профессиональный путь. Сегодня сельское хозяйство – это драйвер развития экономики и технологий. Работа в отрасли требует постоянного развития, и мы даём начинающим специалистам для этого все возможности», – прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

Реклама.

 

Опубликовано: 30.11.2023 16:17 0 357
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужская сбытовая компания предупреждает жителей: не попадайтесь на уловки мошенников
Готовь сани летом, а дачу к сезону зимой: почему выгоднее покупать теплицу в холодное время года?
Калужская сбытовая компания и Группа компаний Pandora подписали Соглашение о совместном развитии инфраструктуры зарядных станций
На Rostelecom Tech Day впервые представят «Аврору» 5.0.
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Подшипники: полный обзор конструкций и рекомендации по выбору для разных условий эксплуатации
Как выбрать акустическую гитару: советы и рекомендации
Виды подшипников, где они используются

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru