В Калуге прошла презентация благотворительного проекта «Руки помощи»

В четверг, 30 ноября, в новом здании музея космонавтики в Калуге прошла презентация проекта ФК «Калуга» под названием «Руки помощи». Благотворительный проект реализуется при поддержке фонда «Страна футбола» Игоря Акинфеева и фона «Волонтеры детям».

Основная миссия проект «Руки помощи» заключается в том, чтобы привлечь внимание спортивных коллективов к проблемам детей с особенностями развития, страдающими тяжелыми болезнями или оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Также организаторы создали сбор средств на помощь нуждающимся детям.

В октябре был проведен конкурс детских рисунков. Подопечные Центра абилитации и социальной реабилитации рисовали эскизы для свитеров вратарей. По лучшим дизайн-макетам были изготовлены комплекты формы.

Лучшие эскизы выбрали в результате голосования, в котором приняли участие 175 вратарей из 87 профессиональных футбольных клубов.

Все деньги с продаж вратарской формы пойдут на помощь детям. География проекта простирается от Калининграда до Сахалина.

Инициативу поддержала Футбольная национальная лига и вратарь сборной России Игорь Акинфеев. ФК «Калуга» и фонд бывшего вратаря национальной команды «Страна футбола» реализуют 10 эксклюзивных футболок с автографом Игоря Акинфеева.

Все средства от продаж пойдут на помощь фонду «Волонтёры детям»

Все участники мероприятия могли сделать пожертвование по специальному QR-коду.