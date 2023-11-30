17-летняя девушка из Калуги стала участницей нового кулинарного шоу

Калужанка Анастасия Степанова продолжает покорять телеэкраны.

В прошлом году она выиграла шоу «Кондитер.Дети», а сейчас 17-летняя девушка стала одной из участниц передачи «Здравствуй, сладкий». Ее ведут певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова.

Юная калужанка приготовила тарталетки: фисташка-малина, шоколад и лимон-кокос. Прошла ли Анастасия в следующий этап, станет известно вечером 30 ноября.