Жители Калужской области продали гараж, но отказались его освобождать

В городе Киров Калужской области судебные приставы помогли местному жителю освободить гараж от чужих вещей.

Семейная пара продала этому человеку квартиру и гараж, но вот вывозить вещи из гаража отказалась, рассказали 30 ноября в региональном управлении ФССП.

Когда нарушителям рассказали о возможных последствиях, они все-таки освободили постройку.