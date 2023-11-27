Первый случай гриппа зафиксировали в Калужской области

На минувшей неделе, с 20 по 26 ноября, в Калужской области зафиксирован первый в этом сезоне случай гриппа. Заболевание подтвердили у женщины, приехавшей в Калугу из Дагестана, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пациентов с ОРВИ стало больше. Выявлен 8281 случай. Это на 3,4% больше, чем за предыдущий период.

Пороговые значения заболеваемости ОРВИ превышены на 5,1%, а у взрослых – на 39,5%.

В больницы с ОРВИ госпитализированы 36 человек.