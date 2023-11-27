В Калуге за неделю родились две двойни

За минувшую неделю в Калуге родились 76 детей. Среди них было 40 мальчиков и 36 девочек, рассказали в городском загсе.

В двух семьях на свет появились двойни.

Одну из девочек родители назвали Тея, а мальчика – Даниэль.

Также за неделю в Калуге сыграли 57 свадеб.

С начала 2023 года в городе появились на свет 3628 детей. Отпраздновано 2559 свадеб.