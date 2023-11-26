В работе юбилейного заседания «Всемирного Русского Народного собора» примет участие губернатор Калужской области

XXV «Всемирный Русский Народный собор» (ВРНС) откроется в понедельник, 27 ноября, в Москве, в Храме Христа Спасителя.

Его участники - представители Администрации Президента, министры, руководители регионов, сенаторы СФ, депутаты, священники Русской Православной Церкви, учёные, религиозные, политические и общественные деятели.

В течение двух дней в секционных заседаниях участники Собора постараются ответить на основополагающие вопросы современной России: «Кто мы?», «За что воюем?» и «Какими Россия и Русский мир станут после Победы?»

Ожидается, что во второй день работы ВРНС к участникам обратится Президент России Владимир Путин.

В Калужской области в ноябре 2023 года прошло организационное собрание регионального отделения ВРНС.

- В нашей области органы власти успешно сотрудничают с общественностью и православной церковью во многих сферах, - отметил, выступая на нем, губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Они ведут активную просветительскую работу по укреплению традиционных ценностей, воспитанию молодежи.