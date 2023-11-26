Город Козельск в Калужской области лишится электричества и общественного транспорта

В понедельник, 27 ноября, козельчане с утра будут ходить пешком в темноте.

Администрация Козельского района сообщила, что 27 ноября с 9 до 16 часов будет отключена электроэнергия да улицах Ленина и Суворова. Кроме этого, с 7 утра до полудня отменено движение рейсового маршрута «АЗС – Больница».

Как уверяют в руководстве Козельского района, все эти неприятные для жителей известия связаны с плановыми работами.

Отключение, для полного счастья, воды и тепла не планируется.