В Калуге пустили тепло в дома, отапливаемые ТЭЦ Калужского турбинного завода

Сегодня, в воскресенье, 26 ноября, об этом заявили представители прокуратуры области.

Аварию устраняли всю ночь и к 6 утра воскресенья начат пуск тепла в дома.

Напомним, проблемы из-за аварии на теплосети, без отопления оказались тысячи горожан. После завершения ремонта и подачи тепла 24 ноября, произошел прорыв на другом участке теплотрассы. И вновь в квартирах калужан температура упала до + 10 – 16 градусов.

В настоящее время по поручению прокурора области прокуратурой города Калуги организовано проведение «горячей линии» для выявления квартир жителей, в которых требуется регулировка теплоснабжения с учетом запуска теплоносителя.

Работа «горячей линии» будет проведена по телефону +7 (910) 526-36-89 с 12 час. до 16 час.

На телефон будут приниматься сигналы от жителей многоквартирных домов, обслуживаемых ТЭЦ Калужского турбинного завода.