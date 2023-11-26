Владислав Шапша поздравил всех мам Калужской области с праздником

Сегодня, 26 ноября в России отмечается самый теплый и светлый праздник – День матери.

Поздравление губернатор Калужской области предварил строчками из детской песни:

«Самое первое слово

В душе сохраним навсегда.

Весь мир начинается с мамы –

Любовь и забота она!»

- Мама — это жизнь и безусловная любовь, - написал Владислав Шапша. - Мама — это бесконечная забота и мудрость.

Глубочайшее уважение и признательность многодетным матерям. Вырастить ребёнка — великий труд. А ваша жизнь — каждодневный подвиг.

Бесценные мамы! Будьте здоровы, любимы и счастливы!