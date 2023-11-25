В Калуге нутрии Понтоши остались зимовать на Воробьевской переправе

Ставшие городской достопримечательностью нутрии Понтоши на Воробьевской переправе в Калуге остались зимовать в реке. Первые морозы они перенесли без видимых последствий, сообщил 25 ноября сотрудник Минприроды Калужской области Юрий Галченков.

- Животные чувствуют себя хорошо, морозы перенесли без видимых последствий, нутрии активны, перепонки лап в норме, - рассказал Галченков. - Зверей подкармливают люди морковью, хлебом. Думаю, заморачиваться с отловом, как это уже было в конце октября, не следует - нутрии адаптировались к низкой температуре и холодной воде, уплывают в убежище, получают подкормку от людей.

Напомним, животных хотели переселить на зиму в центр реабилитации «Феникс», однако его представителям помешал агрессивный калужанин, который не дал поймать животных.