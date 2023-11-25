Пара из Калуги отпраздновала 60-ю годовщину свадьбы

В пятницу, 24 ноября, в Калуге поздравляли Николая Михайловича и Раису Ивановну Сафроновых. Со дня их свадьбы прошло ровно 60 лет.

Они познакомились еще в 1960 году, поженились в 1963.

Супруги воспитали двух дочек Людмилу и Светлану, трёх внуков Дениса, Дмитрия, Никиту и внучку Ирину. Помогают растить правнука Эдуарда и правнучек Алису и Эвелину, рассказали в городском загсе.