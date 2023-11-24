Родственникам калужского солдата вернули Орден Красной звезды, найденный на рынке в Европе

В пятницу, 24 ноября, в Калуге состоялось закрытие Всероссийской «Вахты Памяти-2023».

В наш город съехались поисковики со всей страны.

Одним из самых запоминающихся моментов мероприятия было вручение Ордена Красной звезды родственникам красноармейца Александра Суслакова.

- Эта история началась 25 лет назад, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - На рынке в Будапеште голландец Ренс Тромп купил два ордена. Ему понравились знаки с советской символикой, он не знал, что за каждой наградой – подвиг Героя. Недавно Ренс показал награды сослуживцам, один из них рассказал о значении орденов. Начались поиски. И сегодня в Калуге Орден Красной звезды передали родственникам красноармейца Александра Суслакова.

Глава региона напомнил, что именно в Калужской области 35 лет назад зарождались основы поискового движения.

За поисковый сезон 2023 года только в Калужской области обнаружены останки 613 воинов.

- Дорогие поисковики, спасибо вам за сохранение исторической памяти о подвигах наших отцов и дедов, патриотическое воспитание подрастающего поколения, - заявил губернатор.