Родственникам калужского солдата вернули Орден Красной звезды, найденный на рынке в Европе

В пятницу, 24 ноября, в Калуге состоялось закрытие Всероссийской «Вахты Памяти-2023».
В наш город съехались поисковики со всей страны.
Одним из самых запоминающихся моментов мероприятия было вручение Ордена Красной звезды родственникам красноармейца Александра Суслакова.
- Эта история началась 25 лет назад, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - На рынке в Будапеште голландец Ренс Тромп купил два ордена. Ему понравились знаки с советской символикой, он не знал, что за каждой наградой – подвиг Героя. Недавно Ренс показал награды сослуживцам, один из них рассказал о значении орденов. Начались поиски. И сегодня в Калуге Орден Красной звезды передали родственникам красноармейца Александра Суслакова.
Глава региона напомнил, что именно в Калужской области 35 лет назад зарождались основы поискового движения.
За поисковый сезон 2023 года только в Калужской области обнаружены останки 613 воинов.
- Дорогие поисковики, спасибо вам за сохранение исторической памяти о подвигах наших отцов и дедов, патриотическое воспитание подрастающего поколения, - заявил губернатор.
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