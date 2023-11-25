В Калужской области снизились смертность и рождаемость

Калугастат опубликовал данные о смертности и рождаемости в нашем регионе за январь-сентябрь 2023 года.

Оба этих показателя снизились по сравнению с данными 2022 года.

За девять месяцев умерли 10 509 калужан. В 2022 за такой же период было 11 742 смерти.

Рождаемость упала с 6340 до 6125.

Напомним, несмотря на естественную убыль населения, количество жителей Калужской области растет за счет миграции.